Evento mondano e letterario il 4 gennaio 2026, ore 18 al Grand Hotel Billia , Sala Mont Bianco, Saint Vincent: Chiara Boni presenta il suo libro “Io che nasco immaginaria”

La celebre stilista e volto noto della tv creatrice di collezioni iconiche, di recente è stata insignita del titolo di Cavaliere del Lavoro.

In quest’occasione presenta la sua autobiografia “Io che nasco immaginaria”, ed. Baldini e Castoldi, un groviglio di ricordi condiviso e scritto a quattro mani con la critica di moda e amica carissima della stilista Daniela Fedi

Modera la giornalista Barbara Castellani.