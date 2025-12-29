Ancora ricette per i giorni di festa a “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici su Rai 1

“È sempre mezzogiorno!” condotto da Antonella Clerici terrà compagnia ai telespettatori anche nella settimana a cavallo tra il 2025 e il 2026, da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio alle 11.55 su Rai 1. Nel programma – realizzato dalla direzione intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me – i cuochi suggeriranno diverse ricette per pranzi e cene nei giorni di festa e l’ingrediente segreto della trasmissione sarà come sempre il buonumore: si accenderanno i fornelli e si chiacchiererà come nella cucina di casa.

Daniele Persegani farà divertenti lezioni di cucina e Fulvio Marino sarà come sempre impegnato ad impastare lievitati. La nutrizionista Evelina Flachi darà consigli per abbinare gusto e benessere, mentre Alfio Bottaro assaggerà i piatti cucinati dai cuochi che provengono da tutta Italia.