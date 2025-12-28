“Tutankhamon, il segreto del tesoro” stasera su Rai 5 per “5000 anni e +”


Stasera su Rai 5 lo speciale “Tutankhamon, il segreto del tesoro” in onda alle 21:15 per “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”

Domenica 28 dicembre Giorgio Zanchini con l’egittologa Professoressa Paola Buzi, introduce ad un appassionante viaggio nel mistero con lo speciale “Tutankhamon, il segreto del tesoro” in onda alle 21:15 su Rai 5 per “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”.

In questo viaggio, i pochi reperti scoperti e rinvenuti nella tomba del faraone si rivelano gli indizi di un’indagine che, nel raccontare il tesoro, svela aspetti del suo regno e del periodo storico che coprì.