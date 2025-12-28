Stasera su Rai 4 pugni e risate con “High Heat – Fuoco mortale”: la trama del film

Domenica 28 dicembre alle 21.20 Rai 4 promette una serata all’insegna dell’action comedy con il film “High Heat – Fuoco mortale” (2022) di Zach Golden: la trama

Domenica 28 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 4 andrà in onda la commedia “High Heat – Fuoco mortale” (2022) di Zach Golden. Ana è un’ex agente del KGB che ha deciso di lasciarsi il passato alle spalle per dedicarsi alla sua passione, la cucina, diventando chef di un ristorante di sua proprietà. Quando la mafia locale minaccia di distruggerle il locale a causa di un sostanzioso debito accumulato da suo marito Ray, Ana non esita a rispolverare le sue armi per difendere affetti e proprietà. Olga Kurylenko è la protagonista del frenetico lungometraggio pirotecnico a base di cucina e pallottole. Nel cast anche Don Johnson.