Oroscopo di oggi, domenica 28 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 28 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Natale offre inevitabilmente momenti di calore e di intimità: viviamo ogni sensazione sino in fondo, facendoci cullare dall’atmosfera. Riceviamo un dono inaspettato, sintomo del fatto che i nostri cari ci conoscono più di quanto pensiamo.
Toro
Il clima familiare ci regala delle belle soddisfazioni. Attendiamo lo scambio dei regali con i nostri cari per tutto l’anno e con grande curiosità. Freniamo la nostra consueta voglia di strafare: in casa ci amano anche in pigiama e con i capelli arruffati.
Gemelli
La frenesia e l’allegria generale ci trovano poco accondiscendenti, un Natale con la Luna in quadratura che meriterebbe maggior entusiasmo. Mantenere l’autonomia di giudizio non significa ignorare le opinioni altrui. Alleniamoci all’ascolto.
Cancro
È piacevole sentirci in pace con il mondo. La Luna in trigono, durante questa giornata, ci regala sorrisi e tradizioni da condividere con gli affetti. Dopo le ore trascorse in famiglia, pensiamo a una serata con gli amici, a base di giochi e buon vino.
Leone
Per sistemare un rapporto d’amore che fatica a trovare il suo equilibrio, anche oggi possiamo contare sulla sponda di un confidente prezioso. Facendo leva sulla complicità, troviamo persone malleabili, disposte ad ascoltare ciò che abbiamo da dire.
Vergine
Durante le festività, è normale accusare più del solito l’assenza fisica di qualcuno. La Luna in opposizione ci rende tendenzialmente malinconici. Mettiamo alla prova l’intuito, di solito è talmente acuto da farci evitare di prendere una cantonata.
Bilancia
Il clima nella relazione è rilassato: gli strascichi di una lite passata vengono cancellati, assorbiti come siamo dai riti natalizi e dagli eventi. Riflessi pronti e capacità di focalizzare l’obiettivo, per non sbagliare bersaglio: armi quasi infallibili.
Scorpione
Sicuramente non siamo gli unici a dover lavorare, in questo giorno di festa. Con il trigono della Luna, riusciamo ad affrontare anche questo con allegria. Possiamo sbizzarrirci con la fantasia, la quale di certo non ci manca, per vivacizzare alcuni contesti pesanti.
Sagittario
Non rimuginiamo su un episodio poco chiaro. È il caso di chiedere una spiegazione, che potrebbe rivelarsi più semplice e immediata del previsto. Le decisioni, prese senza riflettere sotto una Luna ostile, potrebbero avere delle ripercussioni sul futuro.
Capricorno
Quando le cose vanno in una direzione favorevole, pensiamo solo ad assecondarle e a coglierne gli aspetti migliori, senza porci troppe domande. Cambiamenti da progettare: possiamo puntare sullo spirito d’avventura, senza cedere a facili promesse.
Acquario
I toni concilianti favoriscono la comunicazione con il prossimo. L’armonia è forte, ed è basata sulla sincerità e sull’affetto reciproco. Se siamo sicuri di noi stessi, non diamo credito alle opinioni altrui, anche se espresse con perentorietà
Pesci
Con la Luna armonica a Venere, al Sole e a Marte, ci sentiamo pervasi di serenità. Condivisione con amici e parenti, all’insegna del cibo e degli auguri. Una questione di principio potrebbe indurci a sfoderare una certa combattività che tenevamo nascost