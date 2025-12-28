Oggi pomeriggio su Rai 3 “Kilimangiaro Natale Collection”

Domenica 28 dicembre alle 17.05 su Rai 3 Camila Raznovich propone “Kilimangiaro Natale Collection”, una puntata speciale in cui tornano i desk dei viaggiatori

Domenica 28 dicembre alle 17.05 su Rai 3 Camila Raznovich propone “Kilimangiaro Natale Collection”, una puntata speciale in cui tornano i desk dei viaggiatori con due firme del programma, Maria Iodice e Floriana Pastore, che per l’occasione si mettono davanti alla telecamera per raccontare alcune delle mete più desiderate al mondo durante le festività natalizie. Il viaggio prende spunto dalla classifica ufficiale dell’UN Tourism, l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, che individua i Paesi più visitati a livello globale in base agli arrivi internazionali. Il quarto posto è occupato dalla Cina, che negli ultimi anni sta mostrando un volto sempre più aperto ai viaggiatori europei, anche grazie alla proroga delle politiche di ingresso senza visto per soggiorni brevi, rendendo l’Oriente una destinazione più accessibile anche per il pubblico italiano.

Al terzo posto si collocano gli Stati Uniti, da sempre meta iconica per il turismo internazionale, che tuttavia oggi rivelano segnali di maggiore chiusura sul fronte delle politiche di accesso. Si sale poi al secondo posto con la Spagna, che conferma il suo straordinario appeal globale: particolare attenzione è dedicata alle Isole Canarie, presentate come la scelta ideale per chi desidera una parentesi di clima mite e luce durante il periodo natalizio. Al primo posto resta saldamente la Francia, Paese più visitato al mondo, simbolo di romanticismo e cultura, che durante le festività offre un calendario di eventi e concerti tra Natale e Capodanno, anche nella suggestiva cornice della Tour Eiffel.

La puntata si arricchisce, inoltre, della presenza in studio dell’alpinista Hervé Barmasse, che presenta il suo nuovo documentario dedicato alle terre aride e alle sfide ambientali, proseguendo il suo impegno nel racconto dei territori estremi e del rapporto tra uomo e natura.

“Kilimangiaro”, poi, accompagna i telespettatori in Giappone attraverso l’arte grazie all’intervento di Rossella Menegazzo, esperta di arte orientale e curatrice della mostra “Graphic Japan. Da Hokusai al Manga”. L’esposizione, visitabile a Bologna fino al 6 aprile 2026, offre un viaggio nella grafica giapponese dal periodo Edo fino al manga contemporaneo, raccontando l’evoluzione visiva di un Paese che continua a influenzare e conquistare l’immaginario culturale di tutto il mondo.