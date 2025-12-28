Oggi pomeriggio su Rai 2 torna “Genitori, che fare?”: le anticipazioni

Dalla semplice bravata al fenomeno delle baby gang, “Genitori, che fare? in onda domenica 28 dicembre alle 17.00 su Rai 2 proverà a capire dove finisce l’amicizia di gruppo e dove inizia il pericolo

Le dinamiche del branco: cosa accade nella mente dei nostri figli che li spinge a compiere azioni che, da soli, non avrebbero mai nemmeno immaginato? Dalla semplice bravata al fenomeno delle baby gang, “Genitori, che fare? – il programma della Direzione Approfondimento Rai condotto da Gianni Ippoliti, in onda domenica 28 dicembre alle 17.00 su Rai 2 – proverà a capire dove finisce l’amicizia di gruppo e dove inizia il pericolo. In studio, genitori e figli si confronteranno sul tema insieme a ospiti esperti: Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa; Davide Rondoni, poeta e scrittore; e Simone Feder, educatore e psicologo. In collegamento, inoltre, la testimonianza di Patrizia, una madre che ha affrontato con coraggio e determinazione l’aggressione subita dal figlio e da lei stessa da parte di una baby gang, scegliendo di denunciare e rompere il silenzio.