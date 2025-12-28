Le botteghe artigiane a “Il posto giusto” oggi su Rai 3

Le botteghe artigiane sono protagoniste a “Il posto giusto” oggi pomeriggio su Rai 3. Conducono Giampiero Marrazzo e Simona Vanni

Domenica 28 dicembre alle 13 su Rai 3 nuovo appuntamento con Il Posto Giusto, il programma dedicato al mondo del lavoro, realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027.

In questa puntata, il lavoro in una bottega artigiana nel cuore della Sicilia per scoprire come nascono le marionette del teatro dei pupi, poi alla scoperta di che cos’è un parco tecnologico e come può favorire lo sviluppo delle nuove imprese. Saranno ospiti in studio: Irene Giani, che con la sua start up porta a domicilio l’esperienza e i servizi di un salone di bellezza, e Omri Taha, partito anni fa dalla Tunisia e diventato oggi un imprenditore di successo in Italia.

Con l’esperto di politiche del lavoro Romano Benini si parlerà, tra l’altro, delle imprese avviate e gestite da immigrati in Italia e del loro impatto sull’economia del Paese. Spazio anche ai consigli su come avviare un’attività in proprio grazie alla formazione per l’autoimpiego. Stefano Raia, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, illustrerà i percorsi di riqualificazione professionale e fornirà i dati più recenti sul programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori). Con Fabrizio Dafano, consulente d’impresa, si parlerà dell’importanza del ‘mentoring’ nella creazione di nuove attività imprenditoriali. Nella rubrica “Lavoro e Sentimento” Antonella Boralevi darà dei consigli su come gestire il rapporto difficile tra colleghi.

Nuovo appuntamento con la rubrica sui mestieri del futuro e Martina Socrate, che in questa puntata incontrerà un professionista che si occupa della creazione di software. Ad arricchire la discussione in studio saranno gli studenti dell’Its Academy Ict Piemonte.