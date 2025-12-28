La stagione del Teatro Civico di Bosconero prosegue fino a maggio 2026

“Jingle Bell Cabaret” è stato l’ultimo spettacolo del 2025 in programma al teatro Civico di Bosconero. La stagione teatrale prosegue nel 2026 fino al 30 maggio

“Jingle Bell Cabaret” è stato l’ultimo spettacolo del 2025 in programma al teatro Civico di Bosconero. La stagione teatrale prosegue nel 2026 fino al 30 maggio. Il sipario si alzerà sabato 10 gennaio con “Bluesteel e Rico The Clown”, ovvero Riccardo Forneris con uno spettacolo tra comicità e follia. Secondo appuntamento con “Non C’E’ Scampo”, 17 gennaio con la compagnia i “Pdf”. “Che importanza ha essere onesto?”, messo in scena dagli artisti della “Rasa dei Venti”. Venerdì 30 gennaio è la volta del teatro dialettale con la commedia “Le Busche et Cà Dl’Era”, proposto dagli attori del gruppo “Sud Ovest”.

Il mese di febbraio inizia con “Un Giardino di Aranci Fatti in Casa”, in cartellone venerdì 13 febbraio presentato da “Torino Teatro Operetta”. Un grande classico napoletano va in scena sabato 21 febbraio. La compagnia Masaniello diretta da Alfonso Rinaldi presenta “La Fortuna con la Effe Maiuscola. Il mese di marzo inizia con uno spettacolo curato dal comico-cabarettista Luca Moine in compagnia di altri comici con una pièce dedicata all’universo femminile dal titolo “Cabaret con le Donne”, il tutto in scena sabato 7 marzo. “Tutti Meno Uno” va in scena venerdì 13 con replica sabato 14 marzo, lo spettacolo è presentato dalla compagnia “Teatri-Rino”. Una grande produzione di Campotheatro è in cartellone venerdì 21 e sabato 22: “Donnacce”, la regia è affidata a Mauro Stante e Tony Skandall. “Anime Parallele”: il meglio di Franco Battiato e Fabrizio De Andre’ interpretato da “Zaira e Didi” rispettivamente voce e chitarra in calendario sabato 28 marzo. Arriva la grande comicità venerdì 10 aprile con “Pando Pando Cabaret”, sotto i riflettori il gruppo “Pandorama”. Due ore di puro divertimento, un appuntamento da non perdere. Sabato 11 aprile va in scena “Artemisa: la Consapevolezza di Essere Artista”, la regia è di Claudio Marcone, interpreta Anna Baffert. Ritorna Giancarlo Moia nella serata di sabato 18 aprile con la performance “Ho Messo la Testa a Posto, Ma non So Dove”. La stagione si conclude con due spettacoli: “Dui Inquilin e Na Stansa A Ure” della compagnia “Gnet At Busan”. Ultimo appuntamento sabato 30 maggio, il “Laboratorio dell’Arco” presenta “Si Può Fare”. Tutti gli eventi sono presentati dall’Officina dell’Arte di Bosconero.