La Rai omaggia Brigitte Bardot con i film “A briglia sciolta” e “Le pistolere”: la trama

Per rendere omaggio a Brigitte Bardot, Rai propone già oggi – domenica 28 dicembre – due film che hanno visto protagonista la grande attrice francese: la trama di “A briglia sciolta” e “Le pistolere”

ùPer rendere omaggio a Brigitte Bardot, Rai propone già oggi – domenica 28 dicembre – due film che hanno visto protagonista la grande attrice francese. Alle 15.30, in particolare, Rai 3 propone il film firmato da Roger Vadim nel 1961 “A briglia sciolta” con Brigitte Bardot, Michel Subor e Claude Brasseur. BB interpreta il ruolo di Sofia, una bellissima modella, fidanzata di Philippe Belmas, famoso fotografo di moda. In un giorno funesto, l’affascinante fotografo lascia Sofia per accasarsi con un’ereditiera americana. La giovane, non accettando la separazione, farà di tutto per riconquistare l’amato.

In prima serata su Rai 2, invece, Brigitte Bardot e Claudia Cardinale – insieme a Michael John Pollard – interpretano “Le pistolere”, diretto da Christian-Jaque e Guy Casaril nel 1971. Nuovo Messico, 1880. Maria, orfana con quattro fratelli, acquista un ranch, ma deve fare i conti con Louise e le sue cinque sorelle, figlie di un fuorilegge, che lo hanno occupato abusivamente. Le due capobanda dovranno allearsi contro un comune nemico che vuole ostacolare i loro piani.