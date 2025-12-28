Il progetto Trame a “Sorgente di vita” oggi su Rai 3

Centinaia di foto, documenti, interviste e materiali d’archivio sugli ebrei provenienti dal Medioriente e dal Maghreb: è il progetto Trame oggi a Sorgente di vita su Rai 3

Centinaia di foto, documenti, interviste e materiali d’archivio sugli ebrei provenienti dal Medioriente e dal Maghreb: è il progetto Trame, realizzato dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Domenica 28 dicembre, alle 7.00 su Rai 3, se ne parla a “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Una raccolta di memorie e tracce delle comunità ebraiche dei Paesi arabi, un mondo scomparso con le persecuzioni e la diaspora obbligata e pressoché totale avvenuta soprattutto tra il 1948 e il 1967. Parte di quegli emigranti, in particolare persiani e libanesi, giunsero a Milano. Portando con sé, da Mashad e da Beirut, un bagaglio identitario di ricordi, usanze e tradizioni.

Shady Hasbun e Tze’ela Rubinstein, invece, sono due cuochi provenienti da realtà vicine geograficamente, ma in conflitto da decenni: lei è nata in kibbutz e cresciuta tra Arad, nel deserto del Neghev, e Tel Aviv; lui è nato in Italia, ma cresciuto tra Ramallah e Betlemme. Si sono conosciuti nel 2023 a un festival gastronomico in Italia, sono diventati amici e hanno deciso di iniziare un percorso di dialogo e condivisione attraverso il linguaggio universale del buon cibo. I due hanno aperto con uno show-cooking il festival di cultura ebraica Nessiah a Pisa.

Infine, un incontro con Vittorio Giardino, bolognese, di formazione ingegnere, tra i più importanti autori italiani di graphic novel. I suoi libri colti e raffinati sono diventati dei veri e propri classici nel loro genere. Pochi mesi fa è uscito il suo ultimo, atteso lavoro: “I cugini Meyer. Una nuova avventura di Max Fridman”, ambientato nell’Austria dell’“anschluss” e delle leggi antiebraiche naziste. Le opere principali di Giardino, come la saga di Max Fridman e Jonas Fink, raccontano storie di famiglie e personaggi con background ebraici, immersi nei tumulti della storia.