Il film “Poly” stasera su Rai Movie: ecco la trama

Disponibile anche in lingua originale, stasera su Rai Movie alle 21.30, in prima serata, “Poly” di Nicolas Vanier: la trama

La commedia francese “Poly” è la proposta di Rai Movie per la prima serata di domenica 28 dicembre 2025 alle 21:20. Cécile ha dieci anni e con la madre si trasferisce nel Sud della Francia, dove stenta a farsi nuovi amici. Un circo equestre si ferma nel loro paese e la bambina scopre che Poly, un pony, viene maltrattato.

Cécile libera il cavallino e scappano insieme, inseguiti dal direttore del circo: sarà un viaggio ricco di scoperte e la nascita di un legame indissolubile fra la ragazzina e il pony. Da un romanzo di successo di Cécile Aubry (l’autrice di “Belle e Sebastien”), un ambizioso e riuscito adattamento: irresistibile la piccola protagonista, Elisa de Lambert. Nel cast anche François Cluzet e Julie Gayet.