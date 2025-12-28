Il film “Il principe di Roma” con Marco Giallini stasera su Rai 2: la trama

Il film “Il principe di Roma”, diretto da Edoardo Falcone e interpretato da Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, Filippo Timi e Denise Tantucci, su Rai 2: la trama

Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario per ottenere in moglie la figlia del Principe Accoramboni, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio tra passato, presente e futuro. Affiancato da compagni d’eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze.