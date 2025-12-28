Il film “A spasso con Daisy” stasera su Rai Storia: la trama

Stasera in prima serata su Rai Storia il film “A spasso con Daisy” con Jessica Tandy, Morgan Freeman e Dan Aykroyd: la trama

Domenica 28 dicembre 2025 su Rai Storia in prima serata alle 21.10, “A spasso con Daisy”, un film diretto da Bruce Beresford, tratto dall’omonima opera teatrale di Alfred Uhr, con Jessica Tandy, Morgan Freeman e Dan Aykroyd.

Dopo che l’auto di miss Daisy, anziana e bisbetica vedova ebrea, è finita in un prato durante una manovra, suo figlio Boolie gli assegna un autista di colore, il sessantenne Hook, anche se lei è contraria e piena di pregiudizi. Dopo un inizio in salita, il rapporto tra lo chauffeur e la burbera signora, vivrà sviluppi imprevisti e duraturi.