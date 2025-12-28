Ibrahim al-Koni e Serena Grandi ad “Allegro ma non troppo” su Rai 3

Stasera in seconda serata su Rai 3 in “Allegro ma non Troppo” si parla di demoni. Ospiti di Luca Barbareschi, Ibrahim al-Koni e Serena Grandi

Un tema oscuro e affascinante: i demoni. Non quelli del cinema horror, ma i demoni interiori, le ossessioni che non lasciano dormire, le voci che emergono quando tutto tace. Per i greci erano mediatori tra l’umano e il divino; oggi, invece, sono più spesso ombre da nascondere o da esibire, trasformate in racconto, confessione o performance sui social.

In “Allegro ma non troppo” – il “late night show” di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi, in onda domenica 28 dicembre alle 23.10 su Rai 3 – se ne parlerà con Ibrahim al-Koni, tra i massimi scrittori della narrativa araba contemporanea, e l’attrice Serena Grandi, mentre non mancheranno le solite incursioni del pubblico. “Se guarderai a lungo nell’abisso, l’abisso guarderà dentro di te”, scriveva Nietzsche. Forse è proprio da quell’abisso che continuano ad arrivare domande, inquietudini, possibilità di conoscenza che si preferirebbe ignorare, ma che non smettono di parlare.

“Allegro ma non troppo” è un programma ideato da Luca Barbareschi e scritto insieme a Riccardo Sfondrini, Giovanni Filippetto, Andrea Minuz. La regia è di Maria Laura De Stefano, con la fotografia di Pasquale Saccone e la scenografia di Tiziana Fiorillo, Luca Arcuri. Una produzione di Rai Cultura, realizzata da Ballandi. Supervisione produzione Ballandi: Luca Catalano. Capo Progetto Rai: Luisa Pistacchio.