Fabio Canino, Franco Cosa, Bruno Vespa a “Da noi…a ruota libera” oggi su Rai 1

Oggi pomeriggio su Rai 1 Fabio Canino, Franco Cosa, Bruno Vespa a “Da noi…a ruota libera”. Ospiti anche Francesco Gagliano , Gemelli Di Guidonia, Alessandro Greco

Ultimo appuntamento del 2025 con “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini , domenica 28 dicembre alle 17.20, su Rai 1. Come sempre, al centro della trasmissione, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere di persone comuni, che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.

Tra gli ospiti ci saranno Fabio Canino, il conduttore che ha appena concluso, come giurato, la grande stagione di “Ballando con le stelle”; i Gemelli di Guidonia, in tournée con il loro nuovo spettacolo “Intelligenza musicale 2.0”, un mix perfetto tra comicità e musica e Alessandro Greco, volto di tanti programmi amati dal pubblico. A seguire, Bruno Vespa, tornato recentemente nelle librerie con “Finimondo” e Francesco Gagliano, meglio conosciuto come “Il principe astrologo”, con le sue previsioni per il nuovo anno alle porte. Momenti musicali, infine, con Franco Cosa, rivelazione di “The Voice Senior”. “Da noi… a Ruota Libera” è un programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli.