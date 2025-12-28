Capodanno a Genova per la rassegna P.A.L.C.O.: una serata alternativa per festeggiare con lo “Sveglione”

Il Ponente genovese offre una piazza alternativa per il veglione di Capodanno 2026 a Genova. Grazie alla rassegna P.A.L.C.O., infatti, il 31 dicembre sarà la serata del primo Sveglione di Capodanno

Il Ponente genovese offre una piazza alternativa per il veglione di Capodanno 2026 a Genova. Grazie alla rassegna P.A.L.C.O., infatti, il 31 dicembre sarà la serata del primo Sveglione di Capodanno a Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano. La meravigliosa villa del XVIII secolo aprirà i suoi saloni e il suo parco alla musica delle etichette indipendenti cittadine e alle loro band. Due saranno i palchi che si alterneranno con la musica dal vivo fino alla mezzanotte per poi proseguire i festeggiamenti con dj set fino a notte fonda.

La conduzione della serata è affidata alle fantastiche Belin Dion e The Robyn Goode del collettivo DragPolceVera.

La lineup prevede i concerti di Carnera, Lucilla e La Vie On Road, Yalda, Stillopia, Cristina Nico, Doolia, Tommi Scerd, Colbhi e Sabrina Napoleone. Il Dj Set sarà 100% vinile con i Dj Ei Trei e Ear.

Lo Sveglione di Capodanno sarà a entrata libera con capienza limitata e sarà attiva l’area food & beverage. Parcheggio gratuito fino a esaurimento posti.

“E’ la prima volta che a Genova si prova a organizzare una piazza alternativa per il Capodanno. La serata è l’ultimo evento della rassegna P.A.L.C.O che Lilith ha organizzato assieme all’associazione Metrodora e Arci Trinità, con la collaborazione e l’ospitalità di Società per Cornigliano e del Teatro Nazionale di Genova, e il sostegno del Comune di Genova e del Ministero della Cultura. Volevamo chiudere con una grande festa e sperimentare una nuova idea di Capodanno diffuso, nelle piazze dei quartieri fuori dal centro. Ringraziamo le etichette discografiche e le musiciste e i musicisti che hanno aderito e che porteranno in questa festa la loro musica e la loro energia” dice Sabrina Napoleone che ha coordinato la direzione artistica dell’evento.

Lo Sveglione di Capodanno aprirà i cancelli della corte di Villa Durazzo Bombrini alle ore 20:30 i concerti inizieranno tassativamente alle 21. Tutte le info su www.lilithassociazioneculturale.it/palco2025

Lə artistə della serata

Lucilla e la Vie on Road

Lucilla e La Vie on Road è il progetto musicale di Lucilla Meola, la cui carriera musicale inizia sulla strada come busker. Un rock-pop d’autrice godibilissimo ma di sostanza il suo, sostenuto da una band di ottimi musicisti e da una voce davvero notevole, quella della stessa Lucilla.

Il suo primo disco “Una per Tutti” esce nel 2017. Dopo una lunga pausa incontra il batterista Tommaso Viaggi e il tastierista Francesco Ciapica, si riunisce con il bassista della vecchia formazione Daniele Ferrari e torna a calcare i palchi genovesi con un nuovo repertorio, che confluirà nel disco in uscita nel 2026, anticipato dal singolo e videoclip “Tutto Nero”, uscito a febbfraio 2025 dopo la vincita del concorso per cantautori della fondazione Estro Musicale di Milano.



Cristina Nico

Un ep+libro di collages e tre dischi solisti all’attivo, l’ultimo dei quali, omonimo, è uscito nel 2022 per Lilith Label/Orange Home Records, Nico nelle sue canzoni miscela la canzone d’autorə con suggestioni folk, alt-rock, punk, blues. Potente e delicata, rabbiosa e malinconica, naviga con una certa voluttà tra le ambivalenze dell’umano.

“Cristina Nico ha la grinta e la forza, l’energia interiore dei grandi rockers; la sua voce è potente e arriva come uno schiaffo, come le verità che non si possono tacere e nascondere a se stessi.” (Elisabetta Malantrucco, Blogfoolk).



Colbhi

Colbhi è un progetto musicale contaminato dalla canzone d’autore, il rock e l’elettronica che ruota intorno al cantautore e musicista Stefano Bolchi.

Nel 2023 esce per Lilith Label il disco “Gigantografia di piccoli sospiri” prodotto insieme a Giulio Gaietto e Daniela Bianchi. Il brano “Dark ballad” vanta la collaborazione e la voce di Paolo Benvegnù.



Sabrina Napoleone

Sabrina Napoleone è stata definita dalla critica una cantautrice “iconoclasta”, “potente” e “qualcosa di totalmente diverso”, capace di coniugare la canzone d’autore con suggestioni sonore che non disdegnano la sperimentazione, l’elettronica e influenze power rock.

Si intitola “Cristalli Sognanti”, in omaggio al capolavoro dello scrittore Theodore Sturgeon, il terzo album da solista di Sabrina Napoleone, uscito per Lilith Label il 13 ottobre 2023.



Stillopia

STILLOPIA è un progetto che si pone come incontro di diverse sonorità, un ponte che non vuole appartenere a un genere ma accomunare chi ascolta. Le musiche eteree e i testi introspettivi creano un paesaggio sonoro avvolgente. Il nome richiama una condizione di costante osservazione, metafora di un equilibrio fragile tra immobilità e consapevolezza, che la musica trasforma in un’esperienza da vivere più che da definire.

Yalda

Lalè (voce, percussioni) e Berna (chitarra, campionatore) formano gli Yalda nel 2020 a Genova. La musica è una contaminazione di post punk elettrico/elettronico del mediterraneo: Lale’ canta in Farsi (un’antica lingua Persiana) e il loro live è concepito come una progressione ritmica mirata alla danza. Disperata.

Badam Zamini (2021) e Tavallodi Digar (2022) escono per Taxidriver Records.

Doolia

Doolia, dark synth-pop con un animo luminoso. Le sue canzoni parlano di fragilità e diversità trasformate in forza e identità sonora. Nata a Genova, il suo progetto è one-handed played, autentico e sincero. Il suo ultimo singolo Disobbediente anticipa il suo primo EP che uscirà ad inizio 2026 (via Dischi Bastardi).



Carnera

Fuori dal ring e dagli angoli più duri le cicatrici e le esperienze personali diventano canzoni. Carnera è un collettivo nato nella provincia del nord-ovest. Dal vivo la formazione è composta da cantanti, musicisti e creativi che da tempo condividono il percorso artistico seguendo la logica dell’autoproduzione. Durante i live oltre ai tre fondatori – Potto, Mister X, Deep Maruela, il gruppo si apre ad una formazione numerosa e versatile. Tra spoken word e attitudine hip hop nelle voci, l’ispirazione musicale principale è l’elettronica wave che nei Carnera si mescola a elementi acustici creando un ibrido difficilmente etichettabile.

Tommi Scerd

Cantautore e produttore, Tommi Scerd è una delle voci più originali della nuova scena indipendente. Diviso tra Genova, Brescia e lunghi soggiorni in Cina, nel maggio 2024 ha pubblicato il suo album d’esordio “I Mirabolanti Racconti di Tommi Scerd”, un lavoro visionario nato in collaborazione con Serafino aka Francesco Ciapica e prodotto per l’etichetta Pioggia Rossa Dischi. Le sue canzoni sono viaggi tra atmosfere fiabesche, narrazioni surreali e incursioni rap, con testi che mescolano ironia, immaginazione e poesia urbana.



Collettivo DragPolceVera

DragPolceVera è un collettivo drag nato in Val Polcevera che organizza serate drag + karaoke al Trinità Live Club. Uno spazio queer di glitter, musica e ironia pensato per portare il drag fuori dal centro, vicino a chi ha voglia di divertirsi senza attraversare tutta la città o vivere solo la dimensione della discoteca. Un progetto ideato da Belin Dion, drag singer e Royalty della periferia, insieme alla sua socia e diva The Robyn Goode, e a una famiglia scelta fatta di performer, fotografa, tecnici, assistenti e complici senza lə quali tutto questo non sarebbe possibile.

Dj Set 100%vinile con Ei Trei e Ear

Da una ventennale esperienza sui giradischi, Ei Trei Dj mixa svariati generi di musica elettronica, dalla breakbeat all’electro per arrivare alla techno. Sarà lui a far ballare in sala Solimena dopo i set live.

Il dj set in esterno sarà a cura di EAR aka Emiliano Russo, che tra i suoi ascolti onnivori selezionerà per l’occasione suggestioni funk, soul e r’n’b. Rigorosamente su vinile.

🎭 P.A.L.C.O., un palcoscenico per la città

Un nuovo palcoscenico diffuso ha attraversato le periferie di Ponente della città di Genova fino a capodanno. P.A.L.C.O. – Periferie Attive, Luoghi, Culture, Opportunità è la rassegna ideata e promossa da Lilith Associazione Culturale, in collaborazione con Associazione Culturale Metrodora e Arci Trinità, Società per Cornigliano e Teatro Nazionale di Genova, con il sostegno del Comune di Genova e del Ministero della Cultura, nell’ambito del Bando per lo spettacolo dal vivo nelle periferie di Genova.

Il progetto nasce con l’obiettivo di portare arte, musica e teatro nei quartieri periferici, valorizzando spazi e comunità e offrendo nuove opportunità di incontro e partecipazione culturale.

P.A.L.C.O. invita il pubblico a scoprire un itinerario artistico che unisce nomi internazionali e nuove generazioni di talenti locali, con un programma che intreccia linguaggi diversi – dalla musica sperimentale al teatro contemporaneo, dalla danza urbana ai progetti di comunità – trasformando luoghi simbolo di Sestri Ponente, Sampierdarena, Cornigliano e Bolzaneto in centri di produzione culturale aperti e partecipativi.

La periferia genovese è stata protagonista da giugno 2025 di una serie di eventi, iniziative e appuntamenti che hanno messo insieme musica, danza, teatro, street culture, tra grandi nomi della musica italiana e internazionale e attenzione ai giovani e al territorio.

Con la direzione artistica del Lilith Festival, Associazione Culturale Metrodora e Arci Trinità APS, lo “Sveglione di Capodanno del Ponente” concluderà quello che è stato un fitto e partecipato programma di eventi e laboratori con una grande festa-concerto che riunisce le etichette discografiche e gli artisti locali per salutare insieme l’anno con la musica della scena indipendente genovese.

🌍 Un progetto di inclusione e partecipazione.

P.A.L.C.O. non è solo una rassegna artistica, ma un percorso di rigenerazione sociale e culturale.

Attraverso eventi diffusi nei quartieri di Sestri Ponente, Sampierdarena, Cornigliano e Bolzaneto, il progetto mira a decentrare l’offerta culturale, coinvolgendo attivamente cittadini, giovani, associazioni e comunità.

Ogni appuntamento è stato pensato per creare dialogo e prossimità, favorendo la partecipazione di pubblici diversi e offrendo occasioni di crescita condivisa attraverso le arti performative.

