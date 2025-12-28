“Bellissima Italia Generazione Green” oggi su Rai 2 va in Calabria

Fabrizio Rocca condurrà gli spettatori a Morano Calabro (CS), borgo arroccato nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, tra vicoli, scalinate e panorami montani, per la nuova puntata di Bellissima Italia Generazione Green, in onda su Rai 2 domenica 28 dicembre alle 14.00.

Il viaggio inizierà con una passeggiata nel centro storico, definito il “Presepe del Pollino”, dove il profilo del borgo, il castello e la cupola colorata di Santa Maria Maddalena disegnano un paesaggio unico. Con la guida turistica Mariella Rose si ripercorreranno le origini storiche del paese, l’evoluzione architettonica e le rievocazioni popolari come la Festa della Bandiera. Ampio spazio sarà dedicato all’artigianato: nella bottega museo di Nicola Cino si scopriranno lavorazioni tradizionali in pietra, legno di castagno, vimini e terracotta.

Dopo la visita al Museo Naturalistico Diffuso, Fabrizio Rocca illustrerà il progetto di riqualificazione del borgo, dove iniziative di riuso e accoglienza diffusa hanno riportato alla vita case e spazi pubblici, valorizzando il patrimonio culturale e naturalistico. La puntata esplorerà inoltre le eccellenze gastronomiche del Pollino con un focus sul “Bosco del Pollino in tavola”: prodotti del sottobosco, funghi, tartufi raccontati da Manuela Laiacona, che farà conoscere al pubblico l’incontaminato parco nazionale.

Produzione: Alter Ego – Ege Produzioni, scritto da Mariano D’Angelo ed Eleonora Tannigher. Regia di Daniele De Luca.