A “Sulla Via di Damasco” la voce di Papa Francesco che richiama alla Speranza e l’appello di Papa Leone per una pace ” disarmata e disarmante”

Il 2025 è stato un anno ferito dai conflitti, ma attraversato dalla luce del Giubileo della Speranza: lo speciale di fine anno di “Sulla Via di Damasco”, in onda domenica 28 dicembre alle 7.30 su Rai 3, si apre con la voce di Papa Francesco, che richiama il mondo al coraggio della Speranza. In primo piano anche l’elezione di Papa Leone e il suo appello a una pace “disarmata e disarmante”, simbolo di una Chiesa che non arretra e continua a tendere la mano, a dialogare, a testimoniare.

Dodici mesi raccontati da Eva Crosetta attraverso volti, incontri, storie che sanno ancora seminare bene nel buio: tra queste, la toccante testimonianza di una madre israeliana e una palestinese, unite dallo stesso dolore per la perdita dei propri figli, prova che il dolore non conosce bandiere. Subito dopo, la memoria luminosa di don Andrea Santoro, ucciso perché portava il volto di Gesù: una vita che ancora parla, che ancora scuote. Camminare dove cammina Gesù significa scegliere ogni giorno di farsi dono per l’altro. È questo lo spirito che, alle porte di Roma, anima l’opera della Caritas di Albano, che ha dato vita al centro “Il Crocicchio”, un luogo dove si seminano dignità e speranza concreta. In appendice al programma risuona il monito di papa Leone al Giubileo dei giovani: “fare della vostra vita qualcosa di grande”. “Sulla Via di Damasco” è il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura.