“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” oggi è a Trento, città del Concilio

Nuovo appuntamento domenica 28 dicembre alle 10.05 su Rai 1 con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, una serie di appuntamenti di Rai Cultura che conducono i telespettatori alla scoperta del Giubileo 2025 e che si avvia alla fine del suo percorso.

In questa puntata, ultimo appuntamento fuori Roma: prima di concludere, “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” non poteva infatti non fare tappa a Trento, città del Concilio, una pagina storica per la chiesa e l’Europa.

Con Lorena Bianchetti, a partire dalla chiesa del Duomo di San Vigilio e poi nella chiesa di Santa Maria Maggiore, si capiranno i legami e le ripercussioni che ebbe il Concilio di Trento su un particolare Giubileo: quello del 1575.

Nella cornice natalizia del Castello del Buonconsiglio, spazio anche alla speranza con la storia di Mario che aiuta i senza fissa dimora della città, dopo aver affrontato lui stesso un periodo difficile. Paolo Balduzzi sarà invece sulla neve per un pellegrinaggio speciale, mentre Roberto Celestri nella Basilica di Nereo e Achilleo a Roma.