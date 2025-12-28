“A Sua Immagine” stamani su Rai 1 parla di famiglia

È la famiglia la vera protagonista di questo tempo di festa. Ma quali sono le famiglie delle Bibbia? Chi era la santa famiglia di Nazareth? Cosa vuol dire esserlo oggi in un mondo sempre meno aperto alla vita? Nel nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 28 dicembre alle 10.30 su Rai 1.

Lorena Bianchetti ne parlerà in studio con Fra Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio Cei per la famiglia, Barbara Baffetti, scrittrice e giornalista, e suo marito Stefano Rossi, entrambi parte della Casa della Tenerezza a Perugia. Attraverso i servizi si andrà a Barcellona, per la spettacolare basilica di Gaudí, la celebre Sagrada Familia, e poi in Italia a Torino per un presepe di famiglia davvero unico, quello della famiglia Mazza – D’Amato. Infine, un contributo del cardinale Gianfranco Ravasi e la bellezza di essere missionari anche nella famiglia con la testimonianza di Federico Santi e sua moglie Francesca “genitori adottati” di 8 figlie in Africa.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa Santa Maria delle Grazie al Trionfale in Roma.

Alla fine della S. Messa spazio alla rubrica “Dentro il Giubileo”.

Alle 12.00 verrà trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.