A “Check-up” stamani su Rai 1 si parla del dolore

Sarà dedicata al dolore la puntata di di “Check-Up”, programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini, in onda domenica 28 dicembre alle 9.15 su Rai 1.

La dott.ssa Sara Cordara, nutrizionista presso il Centro di Medicina Preventiva e dello Sport dell’Università di Torino, aiuterà a capire come contrastare il dolore attraverso l’alimentazione. Dolore a muscoli, ossa, articolazioni, legamenti: in alcuni casi potrebbe trattarsi di reumatismi che, nel corso degli anni, possono arrecare una progressiva difficoltà nei movimenti. Insieme alla prof.ssa Maria Sole Chimenti, docente di Reumatologia presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, si approfondiranno le zone maggiormente interessate dal dolore reumatologico.

A seguire, il prof. Giuseppe Servillo, ordinario di Anestesia e Rianimazione all’Università Federico II di Napoli e direttore dell’Unità Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica al Policlinico Federico II, illustrerà, con la grafica 3D, come si genera il dolore. E ancora, la dott.ssa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica e membro del Comitato Etico Nazionale del Ministero della Salute, parlerà dell’intervento di mastoplastica additiva.

Spazio poi all’Herpes Zoster, conosciuto come fuoco di Sant’Antonio, insieme alla prof.ssa Caterina Rizzo, Ordinario di Igiene Generale e Applicata presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, che chiarirà quali sono i sintomi da non sottovalutare e l’importanza della prevenzione tramite il vaccino.

Ci sono alcune esperienze della vita che provocano un dolore profondo, un senso di tristezza interiore, la sensazione di avere una ferita che non si può rimarginare. Se ne parlerà con la prof.ssa Maria Malucelli, psicoterapeuta e docente di Psicologia Clinica presso la Fondazione Fatebenefratelli.

Chiuderà la puntata la dott.ssa Emmanuela Guiducci, medico di medicina generale dell’Asl Roma 1, che chiarirà il significato di alcune parole, apparentemente familiari, che possono essere fraintese se usate in modo impreciso.

Appuntamento a domenica 28 dicembre, alle 9.15 su Rai 1, su RaiPlay e, in podcast, su RaiPlay Sound.