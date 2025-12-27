Stasera su Rai 3 il doc “Fiumicino 1985. Attacco all’aeroporto”

In seconda serata su Rai 3 “Fiumicino 1985. Attacco all’aeroporto”. La strage del 27 dicembre 1985 all’aeroporto di Roma

Era il 27 dicembre del 1985 quando, all’aeroporto di Roma, un commando palestinese di Abu Nidal aprì il fuoco e lanciò granate tra i passeggeri in partenza. “Fiumicino 1985. Attacco all’aeroporto” – in onda sabato 27 dicembre alle 23.45 su Rai 3, a quarant’anni da quell’attentato – racconta come quell’episodio, tra i più sanguinosi nell’Italia degli anni Ottanta, sia stato al tempo stesso culmine e fine di una stagione di attentati palestinesi a Roma.

Attraverso le voci dei sopravvissuti e dei familiari delle vittime, supportate da repertori video e fotografici esclusivi, lo spettatore rivivrà l’impatto umano e collettivo di quel giorno: non solo memoria personale, ma anche riflessione sulla Storia che travolge individui e nazioni. Un viaggio nella Roma degli anni Ottanta, tra boom economico e minacce invisibili dentro un episodio dimenticato che torna alla memoria, quarant’anni dopo.

Il documentario è prodotto da Giovanni Stabilini e Martino Benvenuti, in collaborazione con Rai Documentari, è scritto da Luca Lancise e diretto da Simone Manetti, il produttore creativo è Emanuele Cava. È realizzato con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.