Stasera su Rai 3 arriva “La città ideale”: le anticipazioni

“Come vivremo domani?” Le risposte a “La città ideale” con Massimiliano Ossini in onda stasera in prima serata su Rai 3

Nella puntata d’esordio, che vede ospiti Alberto Angela, il maestro Nicola Piovani, il professor Silvio Garattini e l’attore Giuseppe Zeno, riflettori accesi su Singapore, la “Città Giardino” per eccellenza. Massimiliano Ossini e il divulgatore scientifico Francesco Petretti ci guidano tra i grattacieli ricoperti di foreste verticali e i super-alberi tecnologici dei Gardens by the Bay, svelando come una metropoli ad altissima densità sia riuscita a mettere l’ecologia al centro dello sviluppo urbano. Dalla gestione idrica rivoluzionaria alla multiculturalità, scopriamo il volto di una città che ha smesso di sognare il futuro e ha iniziato a costruirlo.