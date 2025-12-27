Stamani su Rai 1 parte il viaggio di Linea Bianca Olympia

Parte il nuovo viaggio di Linea Bianca Olympia, condotto da Massimiliano Ossini e Lino Zani. Un percorso in avvicinamento a Milano-Cortina 2026

Sabato 27 dicembre 2025 alle 11.25 su Rai 1 parte il nuovo viaggio di Linea Bianca Olympia, condotto da Massimiliano Ossini e Lino Zani. Un percorso in avvicinamento a Milano-Cortina 2026, che attraversa territori, comunità e storie dove lo spirito dei Giochi Olimpici è già presente, concreto, quotidiano. La prima puntata è ambientata ad Arabba, nelle Dolomiti Bellunesi, tra neve, memoria e futuro. Una comunità viva che si prepara all’accoglienza internazionale.

Dai 2478 metri di Passo Porta Vescovo, tra trincee, gallerie e fortificazioni della Grande Guerra oggi trasformate in “museo a cielo aperto”, il racconto intreccia paesaggio, storia e grande attesa per le prossime olimpiadi invernali. Massimiliano Ossini incontra i ‘gattisti’ che lavorano di notte per preparare le piste invernali e Chiara Costazza, campionessa azzurra e olimpionica, tra ricordi, limiti, resilienza e rispetto della montagna.

Spazio anche all’innovazione: la puntata entra nella Cabina Primaria di Arabba, esempio di infrastruttura strategica che collega territori e futuro. E, naturalmente, alle eccellenze locali: l’incontro con i malgari e i formaggi della Latteria di Livinallongo, fino alla cucina tipica con la ricetta delle Foie fritte.