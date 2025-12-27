Sangue nella metropolitana a Parigi: un uomo accoltella 3 donne

Pomeriggio di paura nella metro di Parigi. Tre donne sono rimaste ferite in una serie di aggressioni con un coltello da parte di un uomo

Pomeriggio di paura nella metro di Parigi. Tre donne sono rimaste ferite in una serie di aggressioni con un coltello avvenute venerdì 26 dicembre tra le 16.15 e le 16.45 nelle stazioni Arts-et-Métiers, République e Opéra, nel pieno centro della capitale.

L’aggressore si era dato alla fuga subito dopo gli attacchi, ma è stato arrestato in serata nella Val-d’Oise. Lo ha confermato la procura di Parigi, spiegando che l’identificazione è avvenuta grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della rete dei trasporti.

Il sospettato, nato nel 2000, è già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, tra cui danneggiamenti. L’inchiesta è stata aperta per tentato omicidio e aggressione aggravata con arma.

Secondo Le Parisien, le tre vittime sono state soccorse dai vigili del fuoco; al momento non sono state rese note le condizioni cliniche. Resta da chiarire se le aggressioni siano state casuali o parte di un’azione mirata.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)