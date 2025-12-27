Roma e Firenze a “Top-Tutto quanto fa tendenza” oggi su Rai 2

Nuovo appuntamento, su Rai 2 sabato 27 dicembre alle 17.00, con “Top – Tutto quanto fa tendenza”, il magazine dedicato a moda, costume, lifestyle ed eccellenze

Si partirà da Firenze, cuore dell'alta artigianalità, per scoprire un luogo dove piume e fiori prendono vita, trasformandosi in raffinati capolavori di moda, frutto di creatività e savoir-faire senza tempo.

Tappa poi a Roma, dove Enzo Miccio condurrà gli spettatori negli spazi affascinanti del Teatro dell’Opera, tempio della musica e simbolo di un patrimonio culturale che continua a emozionare generazioni di spettatori. Omaggio al cinema italiano, con una visita speciale nella casa di Alberto Sordi. E ancora, moda, tendenze e uno sguardo attento su stili e ispirazioni che raccontano il presente.