Passaggio a Nord Ovest oggi su Rai 1 sorvola l’Etna

Oggi pomeriggio su Rai 1 torna “Passaggio a Nord Ovest”. Con Alberto Angela viaggiamo fra le nuvole, sorvolando l’Etna
Sabato 27 dicembre 2025 alle 15:00 su Rai 1 torna l’appuntamento con “Passaggio a Nord Ovest”. In questa puntata con Alberto Angela viaggiamo fra le nuvole, sorvolando l’Etna. I siciliani la chiamano la montagna, capace di alternare dei contrasti impressionanti; Percorriamo migliaia di chilometri lungo la Via della Seta, scoprendo luoghi incantevoli e ricchi di fascino tra tradizioni millenarie.
Alberto Angela ci racconta la storia della Contessa di Castiglione: definita “la donna più bella d’Europa”, è stata una delle figure femminili più famose del Risorgimento italiano; Da Parigi a Shangai, da New York a Dubai, l’ascensore è il mezzo di trasporto più usato ogni giorno da milioni di persone, persino più del treno, dell’aereo o dell’automobile.