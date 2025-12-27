Oroscopo di oggi, sabato 27 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 27 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Il contesto familiare sta attraversando una fase di serenità, i cuori in coppia fanno grandi progetti, e molti si realizzano nei modi e nei tempi sperati. Qualche ritardo operativo mette a soqquadro la nostra impeccabile organizzazione. Noie che durano ben poco.
Toro
Procediamo con fatica, a causa della Luna in quadratura. Ripassiamo il programma delle prossime giornate, ma senza mostrare alcun entusiasmo. Razionalità, senso pratico e ordine mentale, da mettere in campo nei momenti di maggiore difficoltà.
Gemelli
Interessi filosofici e spirituali, uniti all’ansia dell’acquisto del regalo perfetto. Siamo protetti dalla Luna, che ci dona momenti di intensa positività. Un legame affettivo, che si era allentato o perso nel tempo, riappare nella nostra vita in punta di piedi.
Cancro
La meticolosità di cui siamo provvisti ci facilita nel trovare alternative valide e nell’uscire dagli schemi abituali, per esplorare nuovi percorsi. In casa e in famiglia spunta qualche affare dell’ultimo minuto, da affrontare con decisione e pazienza.
Leone
L’opposizione della Luna in Acquario, in circostanze così frenetiche, inasprisce le discussioni. Usiamo maggiore diplomazia e abbassiamo i toni. Mattinata al lavoro, prima delle ferie. L’ambiente è piuttosto competitivo e dobbiamo stare al passo.
Vergine
È sufficiente la Vigilia di Natale per sentirci di buonumore. Ci alziamo dal letto carichi e allegri, per affrontare tutta una serie di preparativi. L’amore si avvia nella giusta direzione, gli screzi hanno ormai le ore contate. Organizziamo un viaggio.
Bilancia
Oggi, con la Luna in trigono, le soddisfazioni diventano tangibili. Viviamo tranquillamente la Vigilia, arrivando in forma all’evento serale. Se siamo attratti da un amore misterioso, dovremmo usare un briciolo di razionalità per valutarne i rischi.
Scorpione
Le priorità in famiglia richiederebbero la massima dedizione, eppure fatichiamo a trovare il giusto ritmo per colpa della Luna in Acquario. Ci mostriamo propensi a metterci in gioco, sperando che questo porti una ventata di piacevoli novità.
Sagittario
La Luna, in sestile a Mercurio nel segno, ci fornisce ottime capacità relazionali. Anche in ambienti poco conosciuti, riusciamo a emergere con stile. Utilizziamo queste vacanze per rilassarci, specie se ultimamente abbiamo sofferto il carico lavorativo.
Capricorno
Parlare dei nostri amori a un amico che ci incoraggia è un piacere di cui non dobbiamo privarci. L’entrata di Venere nel nostro cielo ci rende euforici. La comunicazione tra le mura di casa è fluida. Scambiarci opinioni e confrontarci aprono la mente e il cuore.
Acquario
Complice la Luna, l’atmosfera si fa di ora in ora più dinamica e rassicurante. Lungimiranti progetti per il futuro, scaturiti da un lampo di genio. Affrontiamo una cosa alla volta, eliminando la frenesia che ci spinge a mettere ordine a qualsiasi costo.
Pesci
Il copione è quello di un romanzo d’azione: scontri e battaglie si alternano a momenti di pace. Viviamo queste ore con maggior pacatezza. In compagnia di amici e familiari ci sentiamo al sicuro, trascorriamo la serata in uno spirito conviviale.