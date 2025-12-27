Lino Banfi, Massimiliano Ossini e Andrea Paris a “Ciao maschio” oggi su Rai 1

Atmosfera natalizia per la nuova puntata di “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda su Rai 1 sabato 27 dicembre alle 17.10

Atmosfera natalizia per la nuova puntata di “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda su Rai 1 sabato 27 dicembre alle 17.10. Ad aprire la trasmissione ci saranno tre maschi molto particolari, anzi tre “maschietti”: i piccoli Matteo, Luca e Leonardo che racconteranno, dal loro speciale punto di vista, il rapporto di grandi e bambini con le feste.

Arriveranno poi in studio anche gli altri tre protagonisti del pomeriggio: il nonno più famoso ed amato d’Italia, Lino Banfi, il conduttore Massimiliano Ossini ed il mago e prestigiatore Andrea Paris. Ad accompagnare il pubblico anche l’ironia di Edoardo Tavassi e la musica delle Swingeresse.

In chiusura di programma, nello spazio dedicato ai talenti, sul palco di “Ciao Maschio”, tornerà il professore Vincenzo Schettini, questa volta in veste di direttore del suo speciale coro Gospel, il Wanted Chorus, che proporrà due canti classici della tradizione natalizia.