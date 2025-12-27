La storia di Luisa oggi raccontata da “A sua Immagine” su Rai 1

Una mamma che ha visto due dei suoi tre figli nascere prematuramente: Francesco alla trentesima settimana di gestazione, Maria Grazia alla ventinovesima. In “A Sua Immagine” – il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda sabato 27 dicembre alle 16.00 su Rai 1 – Lorena Bianchetti incontra Luisa. Dopo aver affrontato le tante sfide della loro crescita, Luisa, insieme ad altri genitori di prematuri, ha deciso di mettere l’esperienza maturata nei lunghi mesi a contatto con la terapia intensiva neonatale al servizio di altre mamme e papà con bambini in ospedale. È nata, così, un’associazione di volontariato per dare sostegno concreto alle famiglie.

Al racconto di Luisa, si aggiunge quello di Rosanna, la figlia maggiore, che offre il suo punto di vista sull’impegno e la forza dei genitori e dei suoi fratelli. La nuova puntata de “Le Ragioni della Speranza”, invece, porta don Giordano Goccini, accompagnato da un gruppo di giovani, nel cuore di Napoli, per raccontare e riscoprire le tradizioni natalizie che rendono unica la città partenopea.

Il percorso inizia nel suggestivo chiostro di Santa Chiara, luogo di silenzio e bellezza nel centro storico, dove il Natale si intreccia con la spiritualità francescana.

La puntata prosegue lungo San Gregorio Armeno, la celebre via dei presepi, simbolo del Natale napoletano. Tra botteghe storiche e artigiani all’opera, il presepe diventa racconto vivo del presente, capace di unire sacro e quotidiano.

Il viaggio si conclude nel laboratorio del maestro presepiale Ferrigno, dove tradizione e creatività si incontrano. Qui i giovani scoprono come nasce un presepe, ascoltando la storia e la passione di chi da generazioni custodisce un’arte che è parte dell’identità di Napoli.