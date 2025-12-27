La Basilicata protagonista di “Linea Verde Bike” oggi su Rai 1

Federico Quaranta e Giulia Capocchi condurranno i telespettatori lungo le ciclovie della Basilicata, nella nuova puntata di “Linea Verde Bike” in onda sabato 27 dicembre alle 12.00 su Rai 1. Il giro ad anello di Venosa è un percorso di circa 47 km, classificato di difficoltà media/facile e adatto a diversi tipi di bicicletta (turismo, corsa e bike).

La pedalata, con un dislivello totale di circa 880 metri in salita e 987 in discesa, si snoderà su strade asfaltate e partirà appunto da Venosa, con arrivo nello stesso punto. La scarsa presenza di traffico automobilistico permetterà ai conduttori di pedalare in tutta tranquillità, tra i vigneti e le cantine del pregiato vino Aglianico, tra gli oliveti secolari e i frantoi, attraversando siti archeologici e centri storici medioevali di rara bellezza.

Il viaggio sarà anche l’occasione per conoscere due eccellenze lucane: l’Arcipelago Eva di Rionero in Vulture ed il Bionoceto di Palazzo San Gervasio. Arcipelago Eva è un’organizzazione di volontariato che, in forma gratuita, garantisce aiuto ai malati oncologici e alle loro famiglie attraverso vari servizi e programmi concreti di sostegno quotidiano. Il Bionoceto, invece, racconta la storia di un uomo, tenace e curioso, che nel corso degli anni si è appassionato a una coltura innovativa e sostenibile, anche se decisamente atipica per il suo territorio: le noci.