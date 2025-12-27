In prima Tv su Rai 2 la SWAT con “Piano criminale” e “Ritorno alla base”: la trama

Stasera in prima visione Tv su Rai 2 torna la serie SWAT con gli episodi intitolati “Piano criminale” e “Ritorno alla base”: la trama
Sabato 27 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 2 in prima visione Tv torna la serie SWAT con l’ottava stagione.
Nell’episodio “Un piano criminale”, la S.W.A.T. indaga su un tale Torque, pilota di corse clandestine, che risulta morto già da 10 anni, in un’operazione per opera della stessa S.W.A.T.
Nell’episodio “Ritorno alla base”, una serie di mine antiuomo viene sganciata da alcuni droni su Los Angeles. La S.W.A.T. scopre che ne è responsabile la Spada Rossa, un’organizzazione criminale russa che sta cercando di liberare il suo ex capo.