Il film “The Menu” stasera su Rai 4: ecco la trama

Stasera in prima serata su Rai 4 “The menu”, un thriller a tavola. La trama del film con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult

Sabato 27 dicembre 2025 alle 21:20 Rai 4 propone un thriller mescolato a un “cooking show”: “The Menu” di Mark Mylod.

L’appassionato gourmet Tyler e la sua fidanzata Margot, sono invitati, insieme a pochi altolocati clienti, a prender parte ad una degustazione di cucina molecolare in un ristorante creato nel cuore di un’isola privata. Tra una pietanza e l’altra però prende vita uno show macabro e sinistro, creato su misura per i peccati di ciascuno dei commensali. L’unica innocente è l’intrusa Margot. Soltanto lei forse potrà salvarsi.