Giallo a Castiglione del Genovesi, aggredito in strada il sindaco Carmine Siano

Giallo sull’aggressione del sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano: è stato preso a sprangate da un uomo incappucciato

È stato aggredito in strada da una persona incappucciata che lo ha aspettato sotto casa e riempito di botte con un bastone oppure una spranga. Poi se ne è andato lasciandolo dolorante a terra: è giallo sull’aggressione del sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano. L’uomo è stato aggredito ieri sera, nella serata di Santo Stefano, poco prima delle 9 in via provinciale Madonnelle, frazione di Castiglione del Genovesi in provincia di Salerno.

Siano è stato colpito più volte alla testa, alle braccia e alle gambe con un bastone. Ha riportato diverse fratture. Portato in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona di Salerno, lì è stato ricoverato in codice rosso nel reparto di ortopedia e nella notte è stato operato. Gli è stato amputato un dito.

Ha riportato una frattura scomposta alla gamba sinistra, una frattura composta al braccio sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple estese su tutto il corpo e in particolare sul viso. I carabinieri della compagnia di Salerno sono al lavoro per ricostruire la dinamica e soprattutto il movente di quanto accaduto. L’autore al momento non è stato individuato. Gli inquirenti sono scettici sulla possibilità che si tratti di una rapina finita male, quindi ad opera di uno sconosciuto.

FICO: “SOLIDARIETÀ A SIANO, FARE LUCE SU ACCADUTO”

“Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza al sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, vittima di una grave aggressione in queste ore. A lui vanno i miei auguri di pronta guarigione. L’auspicio è che venga fatta piena luce sull’accaduto e che simili atti di violenza non trovino mai spazio nella nostra comunità”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)