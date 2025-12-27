Domenica 28 dicembre alle ore 20 in esclusiva su Gold Tv la X Edizione del Concerto di Natale

Domenica 28 dicembre alle ore 20.00 andrà in onda in esclusiva su Gold Tv la X Edizione del Concerto di Natale, un evento che celebra la musica e la solidarietà organizzato da Rosso al Tramonto

Domenica 28 dicembre alle ore 20.00 andrà in onda in esclusiva su Gold Tv la X Edizione del Concerto di Natale, un evento che celebra la musica e la solidarietà organizzato da Rosso al Tramonto / Up Music in collaborazione con l’Associazione “Amici di Martina”. La serata sarà condotta da Paola Delli Colli.

Questa produzione, ormai radicata nel panorama natalizio, unisce ogni anno l’eccellenza musicale con un profondo spirito di unione e condivisione, mantenendo la sua formula unica: un evento senza quote di partecipazione, classifiche o competizioni, dove ogni artista riceve una medaglia celebrativa. L’intera iniziativa è mossa dalla beneficenza, con il ricavato proveniente da sponsorizzazioni e donazioni che sarà interamente devoluto all’Associazione Amici di Martina, impegnata da anni in progetti sociali.

L’idea del Concerto di Natale è stata concepita da Sabatino Salvati e Antonio Salvati, che firmano la direzione artistica fin dalla prima edizione, curando la selezione degli artisti e la visione creativa del progetto. La parte organizzativa e logistica è gestita da Luca Colucci e Deborah Pizzo.

Nel corso degli anni, il palco ha ospitato artisti di prestigio come Giulia Penna, Bobby Solo, I Cugini di Campagna, Marco Masini e Fausto Leali. Questa tradizione continua anche nel 2025 con un ospite speciale d’eccezione: Tony Maiello, reduce dal suo recente trionfo televisivo a Tale e Quale Show, che porterà la sua voce e la sua energia all’evento.

L’edizione 2025 vedrà l’esibizione di un nutrito gruppo di giovani talenti: Lorenzo Lupo, No Name Italian Flavour, Nimsay, PozzidiLacrime, Cce, Dr Lamentino, Maria De Caro, Claudio Serrano, Ale Varrone & Giordi, Ragone, Maiisha, Roxxanni, Blue Rose, Jumelle, Musa, Veyra e Lavinia.