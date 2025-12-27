Delitto di Garlasco, spunta un nuovo video di Sempio nel computer di Chiara Poggi

Delitto di Garlasco, spunta un video di Sempio nel pc di Chiara Poggi: fu aperto il 14 agosto 2007, il giorno dopo il delitto, come riferisce la youtuber Bugalalla

Nel computer di Chiara Poggi c’era un video di Andrea Sempio (dove lo si vede dentro una scuola insieme ad alcuni amici) e la cosa più strana è che il video in questione è stato aperto (ma da chi?) il giorno dopo il delitto, il 14 agosto 2007, in quello che sembrerebbe un accesso non autorizzato. Eccone un’altra, insomma. In un momento in cui qualunque notizia legata al caso di Garlasco provoca lo scatenarsi di retroscena e sospetti, spunta un ennesimo mistero. A rivelare la novità – che come prevedibile ha destato molto clamore in rete – è stata la youtuber Bugalalla (nome vero Francesca Bugamelli), che ieri ha trasmesso il video in questione sul suo canale ‘Bugalalla Crime’.

Nel video, che è stato girato a marzo 2007 (quindi pochi mesi prima del delitto), si vede Andrea Sempio ed altri amici mentre, in quella che sembra una scuola, facevano gli sciocchi, giocavano a palla e tra le altre cose finivano per danneggiare una cattedra. La cosa piuttosto strana è che questo video, che nelle precedenti indagini non venne ritenuto di interesse investigativo, venne aperto e visto da qualcuno il 14 agosto 2007, giorno successivo al delitto e giorno a cui risale il verbale di sequestro del computer da parte dei Carabinieri: l’apparecchio, stando al verbale, venne portato in caserma alle 12. Ma come mai quel video è stato aperto proprio quel giorno alle 16.28? E da chi? La casa di Chiara Poggi era sottoposta sequestro.

COSA C’È NEL VIDEO

Le immagini del video sono di bassa qualità. Secondo quanto rivelato da Bugalalla Crime, a girare il video sarebbe stato Marco Poggi, fratello della vittima e all’epoca del delitto molto amico di Sempio. Il giorno in cui il video è stato registrato è il 13 marzo del 2007 e l’orario era successivo alle 21. Cosa ci facevano i ragazzi dentro una scuola? Forse era una ragazzata, forse erano riusciti in qualche modo ad entrare a scuola e facevano sciocchezze? Sul pc di Chiara Poggi quel video è arrivato nel pomeriggio del 20 luglio del 2007. E il file risulta aperto il 14 agosto.

COSA DISSERO I PERITI

Le informazioni vengono confermate alla youtuber Bugamelli da Alberto Porta e Daniele Occhetti, i periti informatici che si occuparono del processo di primo grado. Secondo i periti, “quel video è stato uno degli elementi che ci ha consentito di affermare nella perizia che effettivamente erano state effettuate delle operazioni sul pc di Chiara non consone e con modalità non corrette rispetto all’analisi di un reperto”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)