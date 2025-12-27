Caso famiglia nel bosco, Salvini: “Intervento sovietico dai giudici”

Caso famiglia nel bosco in Abruzzo, Salvini: “Intervento sovietico dai giudici, su educazione e scuola devono decidere i genitori”

“La famiglia nel bosco? Non avrò pace fino a che non troveremo il modo legale di riportare a casa quei bimbi. Togliere i figli ai genitori deve essere l’ultima delle opzioni sul tavolo, se di mezzo ci sono droga, o violenza, o abusi sessuali. Ma sul metodo educativo, le scelte sulla salute, sulla scuola, sulla socialità, no: oggi 16mila famiglie italiane hanno scelto l’home-schooling, che facciamo, li portiamo via tutti perché qualcuno ritiene che i bambini siano dello Stato? È orribile, è sovietico. L’hanno fatto perché ‘non socializzavano’ e potevano ‘diventare dei bulli’? Chi dice queste cose vada sulle metro o in certe periferie, e faccia due chiacchiere con i tredicenni armati di coltello che fanno stupri di gruppo: magari hanno avuto tanta socialità, però non hanno mai incontrato un assistente sociale”. Così Matteo Salvini a Radio Libertà.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)