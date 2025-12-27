Cadono calcinacci in Via Toledo a Napoli: ferite due turiste

Napoli, piovono calcinacci in via Toledo: due turiste ferite. Si tratta di una italiana e una cittadina rumena, 22 e 25 anni, entrambe della provincia di Roma

Via Toledo affollata come sempre, pomeriggio di shopping e passeggiate. Poi il rumore secco: alcuni calcinacci si staccano da una palazzina e precipitano sulla strada, colpendo due donne che stavano camminando. Turiste, una italiana e una cittadina rumena, 22 e 25 anni, entrambe della provincia di Roma, in città per una visita.

Le ferite non sono gravi, ma lo spavento sì. Le due giovani riportano traumi alla testa e vengono accompagnate in ospedale in “codice giallo”. In serata le dimissioni: prognosi di 10 e 3 giorni.

Sul posto intervengono i sanitari del 118, con ambulanza Incurabili e moto medica della postazione Trieste. Dopo le prime cure, il trasferimento al Vecchio Pellegrini, dove vengono riscontrate contusioni e ferite al capo. Lo racconta il Corriere della Sera.

L’episodio riapre una ferita recente: solo lo scorso 22 giugno, sempre in via Toledo, altri calcinacci erano caduti da un edificio diverso. In quell’occasione un uomo di 47 anni era rimasto ferito, fortunatamente senza gravi conseguenze. Anche allora furono necessari i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)