“Blu, Il colore dell’autismo” con Eleonora Daniele oggi su Rai 3

Oggi pomeriggio su Rai 3 in onda “Blu, Il colore dell’autismo” con Eleonora Daniele. Un documentario sul delicato tema delle neurodivergenze

Le storie di cinque ragazzi nello spettro autistico e dei loro familiari, con la partecipazione e il racconto di Eleonora Daniele: sabato 27 dicembre, alle 15.00 su Rai 3 andrà in onda “Blu. Il colore dell’autismo” un docufilm, già presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma, scritto da Andrea Frassoni e Marco Falorni, che ne cura anche la regia, e prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Rai Documentari

I cinque protagonisti, tutti ragazzi nello spettro autistico, lavorano e frequentano il ristorante Luna Blu a La Spezia, una realtà che offre opportunità di crescita personale e sociale a tante persone con disabilità.

“Essere autistici” è una condizione divergente che talvolta diviene un’etichetta che allontana e spaventa, ma che in realtà rivela – come si vede nel documentario – un mondo fatto di passioni, sogni, risate, sorrisi e tanta voglia di vivere. Le famiglie che hanno nel proprio nucleo una persona neurodivergente trovano nuovi modi di rimanere unite, di costruire una “normalità”, ma soprattutto di garantire un futuro concreto per questi ragazzi. A fare da fil rouge a tutte le storie è la conduttrice Eleonora Daniele che condivide l’esperienza vissuta con suo fratello Luigi, gravemente autistico, e scomparso solo pochi anni fa lasciando una traccia indelebile di sé. Ambientato tra le colline liguri di Madrignano e le spiagge laziali di Anzio, “Blu. Il colore dell’autismo” è un docufilm poetico sulla realtà dell’autismo, che vuole portare un messaggio di speranza su un mondo ancora poco noto al pubblico.

“Blu. Il colore dell’autismo” vede anche la partecipazione di Ultrablu, un’associazione romana che promuove attività artistiche e culturali generate dalla neurodiversità.