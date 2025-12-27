Appuntamento al “Bar Centrale” con Elisa Isoardi: tappa a Greccio

Oggi pomeriggio su Rai 1 appuntamento al “Bar Centrale” con Elisa Isoardi. In collegamento da un bar di Greccio, paese del presepe vivente

Sabato 27 dicembre alle 14.00 su Rai 1 torna “Bar Centrale”, il programma condotto da Elisa Isoardi. Un format originale, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me, che racconta l’Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese, il luogo dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione diventa racconto collettivo. Un luogo semplice, ma centrale nella vita quotidiana. Al bar si discute, si commenta, si osserva. Il bar diventa così specchio dell’Italia reale, punto di partenza per un racconto corale che si nutre di parole, emozioni e visioni del mondo.

“Bar Centrale” parte proprio da un autentico bar di provincia, ogni settimana diverso. A raccogliere voci e umori del Paese, Lorenzo Branchetti, inviato speciale in collegamento dal territorio. Questa settimana sarà in diretta da un bar di Greccio (in provincia di Rieti), suggestivo borgo medievale che ha ospitato il primo presepe vivente della storia, realizzato da San Francesco d’Assisi nel 1223.

In diretta in studio, la cui scenografia riproduce l’atmosfera di un bar, Elisa guiderà il pubblico in uno spazio familiare, di confronto e riflessione, affiancata da quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni.

Il dialogo tra lo studio e il bar del paese è il cuore del programma: un filo diretto tra la piazza e il salotto televisivo, tra la cronaca e la quotidianità. Le notizie della settimana vengono commentate dagli avventori del bar che portano in trasmissione punti di vista autentici con spontaneità, ironia e buon senso. Ogni puntata ospita anche una “storia di paese”: un fatto locale che ha animato una comunità e che racconta l’Italia.