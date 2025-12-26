Stasera su Rai Storia la seconda puntata de “La vera storia di Walt Disney”

Si chiude venerdì 26 dicembre alle 21.10 su Rai Storia “La vera storia di Walt Disney”, l’intima biografia in due puntate su uno dei narratori più influenti d’America

Dai primi cortometraggi alla creazione di Disneyland, il parco a tema nel quale i suoi film diventano realtà: si chiude venerdì 26 dicembre alle 21.10 su Rai Storia “La vera storia di Walt Disney”, l’intima biografia in due puntate su uno dei narratori più influenti d’America. se la sua opera è conosciuta in tutto il mondo, la sua personalità appare un vero enigma. Per molti, era esattamente come appariva in video, il rassicurante zio Walt, schivo ed entusiasta. Per altri, aveva un carattere dominante e quasi tirannico nella gestione dei suoi studios, anche nei confronti del suo socio e fratello maggiore Roy.