Stasera su Rai 1 “Le Note del Natale”, l’evento musicale televisivo delle festività

La magia delle feste si accende con “Le Note del Natale”, il grande evento musicale del periodo natalizio condotto da Eleonora Daniele, in onda giovedì 26 dicembre alle 21.30 su Rai 1

La magia delle feste si accende con “Le Note del Natale”, il grande evento musicale del periodo natalizio condotto da Eleonora Daniele, in onda giovedì 26 dicembre alle 21.30 su Rai 1. Un appuntamento che trasforma il palcoscenico in un viaggio tra emozioni, grandi artisti e melodie intramontabili, avvolto dalla luce, simbolo di speranza, gioia e rinascita.

L’evento è arricchito dalla presenza di un narratore d’eccezione, padre Enzo Fortunato, che dà vita a un racconto capace di illuminare il vero significato del Natale. Nel cast degli ospiti — italiani e internazionali — Al Bano, Marco Masini, Sal Da Vinci, Arisa, Noemi e Andrea Bocelli che emozionerà il pubblico con il suo celebre “Ave Maria”. Il Gospel Voices e il Coro dell’Antoniano, protagonisti della tradizione musicale natalizia, accompagneranno artisti e pubblico con interpretazioni di grande intensità.

Ci saranno, inoltre, interviste — tra cui quella a Carlo Conti — che offriranno uno sguardo inedito sul Natale e sul mondo dello spettacolo. Alessandro Greco proporrà, invece, una riflessione sul significato delle emozioni che accompagnano questo periodo dell’anno. Le esibizioni prenderanno vita in alcuni dei luoghi storici e religiosi di Roma, Napoli e Firenze.

Nato da un’idea di Padre Enzo Fortunato, il progetto unisce musica e narrazione per raccontare la dimensione condivisa e pculturale del Natale, valorizzando il patrimonio artistico e spirituale del nostro Paese.

Il programma, prodotto da Audio Visual Service, è realizzato con la consulenza artistica di Emanuele Giovannini e scritto da Francesco Milazzo. La regia è affidata a Marco Capasso.