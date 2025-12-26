Previsioni meteo, nel weekend torna il sole ma farà più freddo

Previsioni del tempo, sull’Italia torna il sole ma fa più freddo. Le previsioni del Centro Meteo Italiano per la giornata di domani 27 dicembre

Il cielo torna sereno ma si abbassano le temperature. Ecco le previsioni fornite per la giornata di domani dal Centro Meteo italiano:

NORD: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, foschie e banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nuova formazione di foschie e nebbie.

CENTRO: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

SUD E ISOLE: Al mattino piogge e acquazzoni sulle Isole Maggiori, asciutto altrove ma con molti addensamenti su settori interni e regioni adriatiche. Nel pomeriggio ancora fenomeni sulla Sardegna, stabile altrove con cieli soleggiati e qualche nube specie sulla Sicilia. Tra la serata e la notte migliora anche sulla Sardegna ma con ancora molte nubi, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al Nord e in calo al Sud e sulle Isole.