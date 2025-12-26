Peter Sellers mattatore in “Hollywood Party” su Rai Movie: la trama del film

Peter Sellers mattatore in “Hollywood Party”. Stasera in prima serata su Rai Movie una commedia imperdibile diretta da Blake Edwards: la trama

Per la prima serata di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre alle 21.10 su Rai Movie va in onda “Hollywood Party”, la commedia “anarchica” del 1968 diretta da Blake Edwards con Peter Sellers nel ruolo di un attore indiano pasticcione che trasforma una festa hollywoodiana in un’esplosione di caos assurdo.

Un classico imperdibile per chi vuole ridere di gusto. Hrundi V. Bakshi, un timido attore indiano invitato per errore nella sfarzosa villa di un produttore, scatena una serie di disastri comici: dal bagno allagato alla piscina invasa di schiuma, passando per inseguimenti e gag slapstick.

Blake Edwards orchestra un ritmo inarrestabile di equivoci e situazioni esplosive, prendendo in giro il mondo patinato di Hollywood con un umorismo corrosivo e surreale. Peter Sellers, camaleontico e irresistibile, guida star come Claudine Longet, J. Edward McKinley e Marge Champion.