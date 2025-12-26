“Papà scatenato” in prima visione su Rai 3: la trama del film

Santo Stefano con Robert De Niro, in prima visione su Rai 3: venerdì 26 dicembre, alle 21.20, va in onda “Papà scatenato” di Laura Terruso. Il giovane Sebastian ha intenzione di sposarsi con la sua fidanzata, Ellie. Di mezzo c’è il padre Salvo il quale, siciliano immigrato dalla Sicilia negli Usa, ha vedute piuttosto tradizionali e ristrette. E si mette in testa di dover incontrare la famiglia della ragazza, prima di acconsentire alle nozze: ne uscirà un fine settimana diverso dal solito. Nel cast ​​​Sebastian Maniscalco, Robert De Niro e Kim Cattrall.