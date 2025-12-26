Oroscopo di oggi, venerdì 26 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 26 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Fermento di opportunità e di progetti da realizzare nei prossimi giorni. Con la Luna in Acquario, siamo più dinamici e grintosi del solito. Teniamo conto delle esigenze altrui nel pianificare gli eventi futuri. Un familiare ci chiede un aiuto.
Toro
Il rendimento in termini pratici risulta in netto calo, per colpa della Luna in quadratura. Prendiamo spunto dalle critiche per metterci in discussione. Restiamo in contatto con i nostri stati d’animo, per essere più autentici e fortunati nel trovare empatia.
Gemelli
La presenza della Luna in Acquario ci garantisce l’energia per uscire, realizzare nuovi desideri e rispondere adeguatamente agli stimoli degli amici. Pensiamo a una serata da spendere dove e con chi vogliamo. Momento buono per scambiarci gli auguri.
Cancro
Oggi doveri e pigrizia trovano perfettamente la quadra: da un lato riusciamo a riposare, dall’altro onoriamo tutti gli impegni presi. Opponiamo un rifiuto a eventuali pressioni fra le pareti di casa, se sappiamo di non poterle reggere.
Leone
Un martedì non proprio facile, con la Luna poco disponibile nei nostri confronti. Rischiamo di perderci fra le impellenti questioni domestiche. L’equilibrio emotivo appare un po’ traballante. Siamo vulnerabili, anche se non ci piace ammetterlo.
Vergine
Sostenuta dalla fantasia e da una buona voglia di fare, la creatività va al massimo, trovando espressione in idee e spunti davvero originali. Molte occasioni da cogliere sul fronte delle conquiste: divertiamoci, ma rispettando i tempi dell’altro.
Bilancia
Splende il sole nella sfera sentimentale. Rispondiamo con duttilità alle esigenze del momento, comprendendo le posizioni della persona amata. Gli amici ci distraggono dalla solita pratica del bilancio di fine anno. Rimandiamo il tutto a dopo le feste.
Scorpione
L’orgoglio è una debolezza e non un punto di forza. Noi lo sappiamo bene, ma incontriamo difficoltà nell’ammettere serenamente i nostri disagi. Possibili occasioni di scontro nel rapporto di coppia, con questa Luna in quadratura. Occhio alle parole.
Sagittario
Le ore scorrono in un clima di idealismo e apertura mentale, sotto la Luna in Acquario. Con gli amici condividiamo l’attesa per affari imminenti. Prendiamoci un pomeriggio libero dal lavoro all’insegna del riposo, in vista di giornate impegnative.
Capricorno
Se un problema in casa ci genera ansia, abbiamo tutti i mezzi per esprimere il nostro pensiero e sciogliere i nodi prima dell’arrivo del Natale. L’amore è sensuale, i colpi di fulmine colpiscono là dove meno ce l’aspettiamo. Stiamo in campana.
Acquario
La voglia di novità va incoraggiata se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari, essenziali per il benessere. Richiedere maggiore collaborazione in famiglia è quantomai necessario, specie in momenti come questo.
Pesci
Lo spirito combattivo che ci contraddistingue ci conduce verso la realizzazione di un progetto di gruppo, sul quale stiamo ragionando da tempo. Viviamo un’intesa profonda con un vecchio amico, con cui ci lasciamo andare a confidenze molto intime.