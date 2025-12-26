Al Netflix NFL Christmas Game Day Andrea e Matteo Bocelli incantano il pubblico con Snoop Dogg. La performance sulle note di “White Christmas”

Anche l’Italia ha contribuito all’enorme successo del Netflix NFL Christmas Game Day. Durante la chiusura dell’Halftime Show infatti, accanto a Snoop Dogg si sono esibiti anche Andrea Bocelli e il figlio Matteo. La performance, sulle note di ‘White Christmas’, ha incantato il pubblico presente e tenuto incollati circa 70milioni di telespettatori in tutto il mondo.

A sfidarsi durante l’evento sportivo sono stati i Dallas Cowboys vs Washington Commanders e i Detroit Lions vs Minnesota Vikings. La parte musicale invece, oltre a quella di Snoop Dogg, ha visto esibirsi artisti del calibro internazionale come le Huntr/X, Martha Stewart e Lainey Wilson.

