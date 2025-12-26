Jackie Chan in azione con “Una coppia esplosiva” su Rai 4: la trama

Venerdì 26 dicembre, Rai 4 alle 21.20 propone in prima visione “Una coppia esplosiva” (2023), emozionante action-comedy con Jackie Chan, qui in uno dei ruoli più affettuosi e autoironici della sua carriera recente. La storia segue Luo, ex stuntman ormai in difficoltà economiche che vive insieme al suo inseparabile cavallo da stunt, Red Hare.

Quando rischia di perdere l’animale a causa di vecchi debiti, Luo chiede aiuto alla figlia da cui si era allontanato, mentre nuovi guai e avversari lo costringono a tornare in azione. “Una coppia esplosiva” è un omaggio commovente alla vita degli stunt e alla carriera di Jackie Chan, un film ricco di acrobazie spettacolari, humor e una forte componente emotiva.