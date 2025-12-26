Il live action “La Bella e la Bestia” stasera su Rai 2: la trama

La sera di Santo Stefano su Rai 2 il live action “La Bella e la Bestia”. Nel cast Emma Watson, Luke Evans e Dan Stevens: la trama

Per il venerdì di Santo Stefano, alle 21.30, Rai 2 propone il live action di un grande classico Disney. “La Bella e la Bestia”, di Bill Condon, aggiorna temi e musiche del film di animazione del 1991 e in questa versione della fiaba popolare, la protagonista Belle è la ragazza più affascinante del suo villaggio: brilla non solo per bellezza, ma anche per intelligenza e rifiuta la corte del suo aitante e prepotente compaesano Gaston. Smarritosi nel bosco al ritorno da un suo viaggio, il papà di Belle troverà rifugio in un misterioso castello, apparentemente disabitato.

Nel giardino l’uomo coglie una rosa, che aveva promesso alla figlia, e incappa nell’ira della Bestia, un principe vittima di un incantesimo: per punirlo della sua superbia, una fata lo aveva trasformato anni prima nella creatura mostruosa. Il papà di Belle viene imprigionato e la ragazza, partita per cercarlo, una volta arrivata al castello si offre di prendere il posto del padre. Resterà lì con la Bestia, portando grazia e luce fra le pietre del maniero e creando la possibilità di rompere l’incantesimo.

Il grande classico Disney acquista una magia speciale nella sua versione live action, realizzata nel 2017, con Emma Watson nel ruolo della protagonista. Nel cast, Luke Evans nei panni di Gaston, Dan Stevens interpreta Principe/Bestia, Kevin Kline nella parte dell’affettuoso papà di Belle e ancora, Emma Thompson, Evan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen.